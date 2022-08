FOTO - Camara e la Roma nel destino sin da ragazzo: lo scatto mentre indossa la maglia giallorossa della stagione 2001/2002

Dopo l'infortunio di Wijnaldum la Roma è stata costretta a rituffarsi nel mercato per acquistare un nuovo centrocampista e il prescelto è Mady Camara dell'Olympiacos. Il guineano è atteso in città nei prossimi giorni e successivamente svolgerà le visite mediche di rito e firmerà il contratto. Nonostante non abbia mai giocato per il club capitolino, l'amore per la Roma parte da molto lontano. Come si può notare da una foto di gazzetta.it, da ragazzo Camara si divertiva a calcio con i suoi amici indossando la maglia giallorossa con il tricolore sul petto, ovvero quella della stagione 2001/2002.