Europei di nuoto, Galossi: "Se la Roma vince lo scudetto? E' come chiedermi se vincerò gli 800 stile, non lo so, è molto difficile”

Lorenzo Galossi, 16 anni, stamattina si è qualificato per la finale degli 800 stile col quarto tempo assieme a Paltrinieri. Ha parlato al quotidiano della sua passione per la Roma, queste le sue parole: “Voglio andare a vedere Roma-Napoli, partita vera. Per conoscere Totti potrei anche smettere di nuotare ma il mio tecnico Minotti mi ha detto “se centriamo una finale te lo presento”, quindi spero di conoscerlo presto”, e poi ha aggiunto: "Se la Roma vince lo scudetto? È come chiedermi se vincerò gli 800 stile libero. Non lo so, è tutto da vedere, ma è molto difficile”.

