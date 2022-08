Di Canio: "In un anno di Roma non si vede una precisa identità. Si parla sempre e solo di mentalità e di carattere"

Paolo Di Canio torna a parlare della Roma. Ieri sera durante la trasmissione televisiva dedicata al post partita ha parlato sia del match contro la Juventus di sabato sera che della campagna acquisti giallorossa, queste le sue parole:

"Della Roma si dice che “qualcosa si è visto” oppure si parla di mentalità, ma noi stiamo parlando della Roma che ha fatto degli investimenti e continua a farne. La differenza è che ieri ha giocato con tutti super titolari mentre alla Juventus ne mancavano 5/6 tra infortunati e chi sta arrivando. Si parla sempre di mentalità, ma Mourinho lo sa che la prestazione è stata negativa, la Roma stava meglio della Juventus e fa quella prestazione? In un anno di Roma non si vede una precisa identità. Si parla sempre e solo di mentalità e di carattere.". e poi ha aggiunto "Per lo Scudetto e la zona Champions ci sono: le milanesi, la Juventus (con tutti i giocatori che non sono stati messi insieme e quelli che dovranno arrivare), il Napoli e la Roma. I giallorossi hanno preso giocatori di esperienza e qualità che porteranno miglioramenti in termini di realizzazione. La Lazio? Con l’Inter è stata meravigliosa”.

(Sky Sport)