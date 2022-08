Dazn: problemi nella visione delle partite. E arrivano le scuse: "Stiamo lavorando per trovare il prima possibile una soluzione"

Prime delle sfide in scena qeusta sera e valide per la prima giornata di campionato, Salernitana-Roma e Spezia-Empoli, nel pomeriggio si sono disputate Lazio-Bologna e Fiorentina-Cremonese. Molti utenti hanno però riscontrato problemi di accesso a Dazn. La piattaforma streaming si è scusata con un breve messaggio su Twitter: "Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile una soluzione e ci scusiamo per l'inconveniente. Team DAZN".