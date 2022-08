Dazn, disservizi anche in Spagna: problemi di accesso per seguire la Liga. E la piattaforma cede il segnale a Movistar + e Orange

Non solo in Italia, anche in Spagna nel weekend si sono registrati problemi per seguire la Liga su Dazn, piattaforma che detiene i diritti di 5 partite del massimo campionato spagnolo in esclusiva fino al 2027.

Come scrive il quotidiano spagnolo, gli utenti hanno segnalato problemi di accesso all'applicazione soprattutto sabato sera. I problemi si sono riscontrati non solo per i clienti che hanno stipulato un accordo direttamente con Dazn, ma anche per gli utenti di Movistar + e Orange, le due emittenti che hanno incluso nella loro offerta il canale di Dazn per seguire la Liga. Ma per guardare le partite sulle due emittenti gli abbonati dovevano creare un account e accedervi tramite l'applicazione di Dazn.

Un "imbuto" - lo definisce El Pais - che ha causato disservizi durante Barcellona-Rayo Vallecano, mentre fonti della piattaforma OTT hanno spiegato che il servizio è stato fornito normalmente per Celta Vigo-Espanyol, prima partita in programma sabato. Le difficoltà, però, sono emerse anche per i clienti Movistar e Orange che non hanno potuto attivare il loro abbonamento. Di fronte a questa situazione Dazn e le emittenti hanno messo in atto per domenica un piano di emergenza: includere i canali di calcio Dazn all'interno delle applicazioni di Movistar + e Orange.

Nel caso spagnolo Dazn ha fornito agli utenti, tramite social network e notifiche push, un link di accesso alternativo prima di Valencia-Girona in caso di possibili difficoltà di accesso. Come spiegato da Dazn c'era un problema di stabilità globale che ha colpito i clienti in diversi paesi e in merito ad eventuali risarcimenti l'azienda si è limitata ad esprimere il proprio “sforzo” per risolvere i problemi di accesso.

