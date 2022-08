Nuovo studio del CIES che fissa le previsioni sulle classifiche dei vari campionati tenendo conto di una serie di variabili come prestazioni delle ultime stagioni, tasso di esperienza dei giocatori in rosa e valore di mercato dei calciatori. Per quanto riguarda la Serie A '22/'23, è l'Inter la favorita per il titolo finale. Dietro ai nerazzurri il Milan, il Napoli, la Juventus, l'Atalanta e, sesta, la Roma. Solo settima la Lazio.

(football-observatory.com)

VAI ALLA CLASSIFICA