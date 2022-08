Celta Vigo, Carles Perez: "Venire qui era il mio desiderio, la Roma ha fatto il possibile per accontentarmi"

Dopo l'ufficialità, Carles Perez ha parlato da giocatore del Celta Vigo, raccontando della trattativa tra il club spagnolo e la Roma. Le sue parole: "Il mio arrivo è tardato un pò, giorno dopo giorno avevo sempre più voglia di essere qui e la Roma ha fatto il possibile. Sono contento, ho una settimana per prepararmi all'inzio del campionato. Ho avuto molte offerte, ma parlando con il mio agente e con la famiglia, avevo chiaro fin da subito quello che sarebbe stato il mio futuro, ho comunicato alla Roma che sarei stato molto felice di venire qui e per fortuna la cosa si è concretizzata. Come giocatore mi piace molto toccare il pallone e giocare in verticale quando si può, non avrò problemi ad adattarmi. Al Barcellona ho sempre giocato largo, alla Roma un pò più centrale"