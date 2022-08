Celta Vigo, Carles Perez: "Sono molto contento, qui per aiutare la squadra"

Dopo il trasferimento in prestito al Celta Vigo Carles Perez si ritaglia pian piano il suo spazio. L'attaccante esterno ha rilasciato alcune dichiarazioni per la versione online del quotidiano iberico. Di seguito le parole dell'ex Barcellona: "Stiamo molto bene. Ci è rimasto l'amaro in bocca, quando l'Espanyol ha pareggiato all'ultimo minuto, e credo che abbiamo giocato un'ottima partita contro il Real Madrid. La squadra ha meritato la vittoria sul Girona. Sono molto contento per la squadra, per il club e per me stesso"

"Sono molto contento. Sono venuto qui per aiutare la squadra e penso che ogni volta che parto mi sento meglio e mi sto adattando. Più assist e gol che vengono, meglio è".