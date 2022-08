Capello: "A Mourinho non serve un altro centrocampista. Sono innamorato di Matic"

Un altro centrocampista, dopo l'infortunio di Wijnaldum, è la richiesta di Mourinho. Non necessaria, secondo Fabio Capello che in un intervento all'emittente satellitare ha detto: "Un nuovo centrocampista per la Roma? Non credo che Mourinho ne abbia bisogno, fossi in lui non mi preoccuperei. Mourinho ha già giocatori importanti ed ha preso Matic. Un giocatore del quale sono innamorato. L’ho affrontato quando ero sulla panchina della Russia e devo dire che mi impressionò. Non è un regista, ma se lo piazzi davanti alla difesa diventa un ostacolo per tutti gli avversari".

(Sky Sport)