BUON FERRAGOSTO a tutti i lettori de LAROMA24.IT

La Roma vince 0-1 in casa della Salernitana grazie a Cristante e conquista i primi tre punti della stagione. Gli uomini di Mourinho non potevano iniziare meglio in campionato e permettono a tutti i tifosi romanisti di vivere un 15 agosto tranquillo. Cogliendo l'occasione, la redazione de LAROMA24.IT augura a tutti i propri lettori un buon Ferragosto, ringraziandoli del seguito e dell'attenzione dedicata al nostro portale di informazione giorno dopo giorno. Vi ricordiamo inoltre che la testata oggi resterà aperta e sarà comunque aggiornata. Sempre e solo forza Roma!

LR24