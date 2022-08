Atalanta, le controanalisi confermano la positività di Palomino al 'Clostebol Metabolita'

Le controanalisi hanno confermato la positività per Josè Luis Palomino. Il difensore dell'Atalanta era risultato positivo al 'Clostebol Metabolita' in un controllo a sorpresa effettuato il 5 luglio da Nado Italia. Questo il comunicato ufficiale: "Le operazioni di analisi del campione B prelevato in data 5.7.2022 a Ciserano all’atleta Josè Luis Palomino ed effettuate in data 11.8.2022 presso il Laboratorio Antidoping di Roma hanno confermato il risultato ottenuto nelle prime analisi".

