Brasile: attesi in Italia gli assistenti di Tite per osservare Ibanez in vista del Mondiale

Matheus Bachi e Fabio Mahseredijian, assistenti del ct della nazionale brasiliana Tite, come riportato dal sito di informazione partiranno sabato 20 agosto per l'Europa con l'incarico di osservare allenamenti e partite di alcuni calciatori. Il principale incarico degli assistenti del ct sarà quello di osservare alcuni difensori centrali che sono in corsa per un posto fra i 23 che saranno chiamati per i Mondiali. Assegnati già i posti al capitano Marquinhos, a Thiago Silva e a Eder Militao, e le chances di convocazione di Rodrigo Caio del Flamengo e Leo Ortiz del Bragantino sono ormai tramontate. Chances anche per Felipe dell'Atletico Madrid e Lucas Verissimo del Benfica, ma gli occhi sono puntati ormai da tempo anche su Ibanez e il neo-juventino Bremer. Certa quindi la presenza dei due membri della commissione tecnica della Seleçao allo Juventus Stadium per la sfida del 27 agosto tra Juve e Roma, occasione giusta per vedere all'opera sia Bremer che Ibanez. Il difensore giallorosso, non avendo ancora esordito con il Brasile, era entrato nei radar anche del ct azzurro Roberto Mancini ma sembra che abbia rifiutato preferendo giocarsi la chance del Mondiale in maglia oroverde.

(ansa)