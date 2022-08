As Roma: presto una delegazione giallorossa incontrerà il Papa con la Conference

Con l'inizio della stagione che si fa sempre più imminente, la Roma mette in agenda un incontro istituzionale con Papa Francesco: come riporta su Twitter Andrea Di Carlo de La Repubblica, nelle prossime settimane una delegazione giallorossa incontrerà il Pontefice in Vaticano portando con sé anche la Conference League.

Rettifico: visita della squadra al Papa confermata ma non sarà domani mattina.

Fattori logistici hanno portato ad uno slittamento dell’evento. https://t.co/fICM1pqgoY — Andrea Di Carlo (@Andrea_DiCarlo) August 5, 2022