As Roma, Pastorella sulle iniziative sociali del club: "L’intenzione è quella di aiutare la comunità collaborando con tutte le parti interessate"

Il Direttore del dipartimento Sustainability & Community Relations della Roma, Francesco Pastorella, ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando le iniziative sociali che il club: “Qualcosa è scattato dal periodo Covid in poi. In quel contesto di estrema emergenza siamo stati rapidi ad intercettare una situazione difficile e ci siamo messi al fianco delle istituzioni (fornendo, ad esempio, le mascherine che mancavano praticamente ovunque) e delle persone più in difficoltà, soprattutto i nostri abbonati più anziani, attivandoci per consegnare loro beni di prima necessità. Lì abbiamo veramente capito quello che potevamo fare per la nostra comunità. L’intenzione è sempre stata quella di aiutare la comunità nel suo complesso, collaborando con tutte le parti interessate e puntando a generare impatto diffuso e a lungo termine”.

Sull'impegno sociale del club...

“Si tratta di creare un Community Network, coinvolgendo attivamente i cosiddetti stakeholders: scuole, parrocchie, società dilettantistiche, istituzioni, sponsor, ma anche fan club e media. Riuscire a collaborare con tutte queste realtà permette di agire in maniera capillare, raggiungendo più beneficiari possibili “.

Su uno dei tanti esempi di solidarietà....

“Quando in città è emersa la necessità di dare impulso alla campagna vaccinale, le istituzioni ci hanno immediatamente chiesto una mano. Abbiamo quindi installato vari punti in giro per la città (dallo stadio agli oratori, passando per i quartieri), e in quel contesto abbiamo gratificato i tifosi che aderivano con gadget e premi. Quando abbiamo visto scendere la percentuale delle persone non vaccinate, siamo stati felici di aver fatto la nostra parte"

Sul tema della sostenibilità ambientale...

“Abbiamo stipulato un accordo con Roma Natura per promuovere diverse iniziative. Tra i giovani, innanzitutto, insegnandogli l’importanza della tutela dell’ambiente. A ciò abbiamo aggiunto (e lo proseguiremo anche nella nuova stagione) un contest legato alla cura degli alberi, che stiamo piantumando in vari luoghi della città. Un lavoro, questo, che coinvolge anche il Centro Sportivo di Trigoria, in cui sono state portate avanti anche altre azioni legate, ad esempio, alla raccolta dell’acqua piovana, alla promozione della biodiversità o alla riduzione della plastica. E poi ci sono le iniziative che riguardano la lotta allo spreco alimentare allo Stadio Olimpico, in sostegno al World Food Programme, che hanno una proiezione anche sociale”.

Sui tanti progetti che vede il club impegnato nel sociale, come la campagna "Amami e basta"...

“Si tratta di un argomento purtroppo ancora attuale. Dai report che i soggetti impegnati nel contrasto di questa piaga ci hanno fornito, è emerso come l’incertezza economica sia uno dei principali freni che inducono le donne a non denunciare le violenze e abbandonare il tetto coniugale (dove peraltro si consumano la maggior parte di queste). Abbiamo quindi pensato che garantire formazione e, di conseguenza, creare i presupposti per una stabilità, potesse essere una strada da percorrere. L’aiuto in questo senso è arrivato da parte di un nostro sponsor (Manpower) con cui abbiamo deciso di offrire corsi di formazione per le ospiti dei centri antiviolenza di Roma Capitale. Inoltre, per rendere il progetto completamente gratuito e quindi più facilmente accessibile, abbiamo lanciato una serie di raccolte fondi attraverso iniziative accessorie, tra queste il calendario realizzato insieme alle compagne dei calciatori e una serie di tornei di Padel Contestualmente abbiamo continuato a sensibilizzare l’opinione pubblica. Al termine dei corsi il 62% delle partecipanti ha trovato lavoro e ne siamo davvero orgogliosi”.

(communitysoccerreport.it)

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE