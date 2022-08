As Roma: lunedì torna l'iniziativa 'Superiamo gli ostacoli' all'Olimpico

Con il debutto in casa della Roma, tornerà l'iniziativa promossa dal club giallorosso a favore dei tifosi con disabilità motoria. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Roma ha pubblicato le modalità del servizio:

Torna la Roma all'Olimpico e torna “Superiamo gli ostacoli”, il servizio lanciato dal Club al termine della scorsa stagione per facilitare il trasferimento allo Stadio di tutti i tifosi giallorossi con disabilità motoria.

In collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, l'AS Roma predisporrà veicoli omologati per il trasporto dei disabili e dei loro accompagnatori per tutte le gare casalinghe.

I volontari dell’associazione organizzeranno il trasferimento dei tifosi, accompagnandoli allo stadio, assistendoli nel corso della partita e occupandosi del loro rientro nelle abitazioni.

