Prosegue la campagna abbonamenti giallorossa per quanto riguarda le coppe. Come fa sapere la Roma sui suoi account social, infatti, per chi ha l'abbonamento per la Serie A c'è tempo fino alle 18:00 di domani per aggiungere quello delle coppe. Dalle 18:01, invece, scatterà la vendita libera.

