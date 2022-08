AS Roma: dal 17 ottobre il 'Welcome Pack' per gli abbonati in tre store

Per gli abbonati giallorossi sarà possibile scoprire e ritirare il 'Welcome Pack' dal 17 ottobre in tre AS Roma Store della capitale, lo fa sapere il club giallorosso:

"Ma cos'è il Welcome Pack?". Assieme a quelle sul calciomercato, questa è stata una delle domande più gettonate dell'estate romanista. A partire da lunedì 17 ottobre gli abbonati potranno soddisfare la loro curiosità. Ulteriori informazioni verranno comunicate a ridosso di questa data. Il Pack potrà essere ritirato in tre AS Roma Store: Via Ottaviano, 10/A

Piazza Colonna, 360

Via del Corso, 26-27