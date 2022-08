Andreazzoli: "Corsa scudetto? Mi stuzzica la Roma. Dybala è il miglior acquisto di questo mercato"

DAZN.COM - Aurelio Andreazzoli, ex allenatore della Roma, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al sito della piattaforma sportiva, nella quale si è soffermato sul mercato del club giallorosso. Inoltre ha espresso il suo pensiero sulle candidate alla vittoria finale del campionato.

Mourinho, Sarri e Italiano al secondo anno con Roma, lazio e Fiorentina, Gasperini al settimo con l'Atalanta. Chi ha più possibilità di sgomitare per le primissime posizioni?

"Mi stuzzica la Roma. Stanno portando avanti un grande progetto come squadra, società e ambiente: erano già a buon punto, quest’anno avranno molta più carica. Sono stati fatti certi acquisti e il pubblico può fare la differenza: il merito va a Mourinho, che è riuscito a riportare questo entusiasmo pazzesco in una piazza che ha una voglia matta di continuare a vincere".

È la sua favorita?

"Non saprei, il campionato non è ancora iniziato ed è ancora presto per fare previsioni. Tra l'altro, spesso vengono smentite: l'anno scorso pensavo che avrebbe vinto l'Inter, invece... La Roma, però, mi incuriosisce e penso abbia delle possibilità".

Sul mercato, chi ha fatto il colpo migliore?

"Cito ancora la Roma e scelgo Dybala".

