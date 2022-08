Ancelotti: "La Roma non è da scudetto, ma la campagna acquisti fatta è di grande livello"

RADIO RADIO - Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid e fresco vincitore della Supercoppa Europea, ha parlato in esclusiva ai microfoni dell'emittente radiofonica. Tra i vari temi trattati, il tecnico dei Blancos si è soffermato anche sul mercato della Roma. Le sue parole: "Si è rinforzata molto. Non dico che lotterà lo scudetto, ma sicuramente ha fatto una campagna acquisti di grande livello. Dire che la Roma è da scudetto oggi significa mettere ancora più pressione a un ambiente che già è carico perché Mourinho ha fatto un grandissimo lavoro sia a livello tecnico vincendo la Conference League sia dal punto di vista psicologico. Ha riportato grande entusiasmo nella città e dire che la Roma lotterà per lo scudetto mi sembra farle un dispetto. Può lottare sicuramente per i vertici e poi si vedrà, ma al momento Juventus, Inter e Milan sono un passo avanti".

Su Zaniolo.

"Zaniolo non è una mezzala, è un grande attaccante. Rispetto a me è più veloce e potente. Ha un grande potenziale. Ha avuto però la mia stessa sfortuna: all'inizio della carriera ha avuto un infortunio grave. Adesso deve trovare continuità perché nel calcio moderno se vuoi giocare devi avere continuità".

Sul rapporto con Mourinho.

"Abbiamo un buon rapporto da sempre. Ogni tanto ci sentiamo, ci scambiamo messaggi. Ci facciamo complimenti reciproci. I 'vecchietti' continuano ad andare avanti".