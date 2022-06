VIDEO - Abraham scherza con Alexander-Arnold a fine allenamento: "La prossima stagione gioco con voi"

Un video che può essere interpretato in diversi modi: si tratta di immagini catturate alla fine di un allenamento dell'Inghilterra in cui Tammy Abraham augura buona fortuna ad Alexander-Arnold, laterale del Liverpool. L'attaccante della Roma non si limita però ad un semplice "Trent, good luck", ma aggiunge anche: "I'm joining you guys next season", letteralmente 'la prossima stagione sarò dei vostri'.

Parole che sanno di battuta da fine allenamento, magari tese a sottolineare una grande prestazione di Alexander-Arnold - che tra l'altro reagisce con un sorriso divertito alle parole di Abraham - durante la sessione. Il numero 9 però, con questa frase rubata dalle telecamere, ha suscitato un discreto scalpore in patria, dove ormai si discute ampiamente del rendimento al di sopra delle aspettative mostrato in questa stagione e della possibilità che prima o poi il ragazzo di Camberwell possa tornare Oltremanica.