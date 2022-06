Nanni (ex prep. portieri): "Stagione importante di Rui Patricio nonostante qualche errore"

Intervenuto sulle frequenze dell'emittente radiofonica, ha rilasciato alcune dichiarazioni l'ex preparatore dei portieri Guido Nanni. Diversi i temi trattati nell'intervista dell'ex tesserato della Roma, di cui proponiamo di seguito uno stralcio:

Un parere su Rui Patricio?

"Non è facile parlare di un portiere che non alleni, ci sono sfumature che in partita non si vedono. All’inizio dissi che era un buon portiere che però doveva essere più allenato sulle uscite e questo è quello che si è rivelato durante la stagione. È un portiere di rendimento, che ha alternato qualche errore a prestazioni importanti".

Un paragone tra Rui Patricio, Szczesny e Alisson

"Per me non è un portiere come possono essere Szczesny ed Alisson che sono portieri completi. Ha fatto comunque una stagione degna e importante alla Roma".

(Radio Radio)