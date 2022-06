FOTO - Il bacio di De Falchi alla Conference, il murale a 33 anni dalla scomparsa: "Immortale il tuo viso. Antonio ci piace immaginarti così..."

Uno splendido murale è apparso nel cuore della notte a Roma. Oggi, 4 giugno, come da tradizione, viene ricordata dai tifosi giallorossi la tragica scomparsa di Antonio De Falchi, il diciannovenne morto 33 anni fa durante una trasferta a Milano per assistere al match tra Milan e Roma. Nell'opera si vede il giovane tifoso baciare la Conference League, il trofeo vinto dai capitolini in questa stagione. "4 giugno '89. Immortale il tuo viso, Antonio ci piace immaginarti così... i tuoi ultras" - questa la scritta sul murale firmato Gruppo Roma.