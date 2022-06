Finale Conference League tra scommesse e trofei

La data da marcare sul calendario è: 25 maggio 2022. L’orario su cui impostare la sveglia è 21:00. Ogni tifoso della Roma sa che questa è la data della finale della Conference League a Tirana, la capitale dell'Albania. È una partita fondamentale per la squadra, per il calcio italiano in generale e per questo nuovo torneo europeo. L’avversario da affrontare è il Feyenoord, una squadra che arriva direttamente da Rotterdam in Olanda.

Roma vs Feyenoord, cosa dicono i bookmaker

Mentre continua l’assalto verso i biglietti per la partita di Tirana, appassionati di calcio, scommesse e gli esperti del settore puntano su favoriti e numero di goal. Per ora, la favorita è la squadra capitanata da José Mourinho, che non è certo un novellino nel mondo di coppe europee e finali importanti. Infatti, l’allenatore portoghese è l’unico ad aver partecipato a quattro finali europee con quattro squadre differenti. In totale, Mourinho ha disputato sette finali e, di queste, ne ha vinte quattro. Insomma, i numeri sono in suo favore.

Proprio per questo la Roma è la grande favorita dai bookmaker con le quote che oscillano tra l'1,50 e l'1,60 fino ad arrivare a 1,65. La vittoria della squadra capitolina vale tra le 2,10 e le 2,20 volte la posta in palio. Invece, il successo degli olandesi è quotato tra 3,10 e 3,20. Secondo i siti di scommesse sportive come William Hill, lo Special One è il vero asso nella manica della Roma.

Dopo aver conquistato la vittoria contro il Leicester, i giallorossi puntano a Tirana, passando attraverso le ultime partite della Serie A contro Venezia e Torino. La buona notizia? La Roma potrebbe essere la prima squadra a vincere il trofeo europeo.

Tutto sulla UEFA Europa Conference League

L’edizione 2021-2022 è la prima edizione di questo torneo. La competizione è stata annunciata nel 2018 e, dopo anni di preparazione, è la terza per prestigio in Europa. La vincitrice porterà a casa sia un trofeo che un premio in denaro. Il trofeo è una coppa di 11 kg con 32 spine esagonali, una per ogni squadra nella fase a gironi.

Questi club si sono già aggiudicati 2,94 milioni di euro ciascuno solo per essere arrivati ai gironi. La qualificazione alla finale è valso 3 milioni di euro, mentre la vincitrice si aggiudicherà altri 2 milioni di euro. Insomma, vincere porta sia profitti che prestigio. L’importanza di questa finale non sfugge a nessuno, nemmeno a Christian Vieri.

“Finale meritata, e per Mourinho importante: al primo anno lo scudetto non lo vinci, arrivare fra le prime quattro è un mezzo miracolo, a lui è servita per dimostrare che anzitutto sa creare una famiglia, come la chiama lui,” ha detto Vieri alla Gazzetta dello Sport. Vincerla potrebbe anche significare scegliere i giocatori per la prossima stagione senza troppi limiti di budget.

In più, la squadra vincitrice della Conference si classifica ai gironi dell'Europa League, dando la possibilità alla Roma di qualificarsi per un torneo europeo a prescindere della posizione dopo la fine del campionato di Serie A. Tra vincite in denaro, qualifica all’Europa League e prestigio, la posta in gioco per questa finale è davvero alta. Sia per chi ama le scommesse sportive che per chi ama la Roma.