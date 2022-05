VIDEO - Mou fa fermare il pullman della Roma per donare la felpa a un tifoso

Altro chiaro segnale della sintonia che si è stabilita in pochi mesi tra la tifoseria della Roma e Josè Mourinho: come mostrano delle immagini pubblicate sull'account Twitter di Tele Radio Stereo, il tecnico della Roma ha voluto regalare una felpa ad un tifoso che acclamava il passaggio del pullman per le strade della Capitale. Per farlo, lo Special One ha fatto fermare il mezzo per un simpatico fuori programma. Apertesi le porte d'accesso al pullman, il mister ha passato ad un sostenitore giallorosso il gadget, appena prima che le porte si richiudessero e che il pullman ripartisse.

May 15, 2022