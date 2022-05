VIDEO - Festa Roma: Mourinho alla guida del pullman... lascia a piedi Nuno Santos

L'euforia per la vittoria della Conference League non si è ancora spenta a Roma e continuano ad arrivare altri 'dietro le quinte' dei festeggiamenti di venerdì scorso. Sui canali social del club è stato diffuso un divertente video con protagonista José Mourinho. Il tecnico giallorosso si era messo alla guida del pullman della squadra alla partenza da Trigoria verso la festa in centro. Nel filmato si vede Mourinho inchiodare all'improvviso. Aveva dimenticato di far salire Nuno Santos, rimasto a terra interdetto con un casco di banane in mano.