Van Gaal: "Mourinho domani sera si difenderà e si adatterà al Feyenoord. È un ragazzo molto intelligente"

AD.NL - Louis van Gaal ha rilasciato un'intervista ai microfoni del sito olandese in vista della finale di Tirana tra Roma e Feyenoord, valevole per la Conference League. L'ex tecnico di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester United ha detto la propria sulla gara di domani e su Mourinho:

"Mourinho si difenderà e si adatterà completamente all'avversario. Dove nasce il suo approccio difensivo? Per me sono due le cose nel suo caso. Il suo carattere combinato al carattere della Nazionale portoghese. Non pensano di essere migliori degli altri. Guarda il Portogallo. Hanno fatto della difesa un'arte e hanno avuto successo".

Un altro episodio potrebbe aver inciso, parla della rimonta del Valencia sul Barcellona nel 1998: "Eravamo in vantaggio 3-0 a fine primo tempo, abbiamo perso 4-3. L'ho detto in passato: quella gara mi ha aperto gli occhi. Come allenatore ero pervaso dal DNA dell'Ajax, ma questa cosa è cambiata. Mourinho ha ascoltato la conversazione del nostro staff dopo quella partita, ne faceva parte. È un ragazzo molto intelligente. Ranieri era l'allenatore di quel Valencia e quando parliamo di calcio difensivo possiamo dire che Ranieri è lo zio di Mourinho".

(ad.nl)

