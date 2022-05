Torino-Roma, siparietto Mourinho-Bremer. Il tecnico: "Dove vai l'anno prossimo? Vieni da noi..." (VIDEO)

Un simpatico siparietto è andato ieri in scena al termine di Torino-Roma. Josè Mourinho e Gleison Bremer sono venuti a contatto a bordocampo dopo il triplice fischio dell'arbitro ed il tecnico giallorosso ha voluto scambiare una battuta con il difensore. "Già lo sai dove vai l'anno prossimo?", chiede lo Special One a Bremer che risponde di non saperlo ancora. "Vieni da noi", lo incalza Mourinho.