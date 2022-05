Tirana: Totti a pranzo con il Premier albanese. Presenti anche Aldair, Candela e Di Biagio

Francesco Totti, a Tirana per assistere alla finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, è invitato speciale della federcalcio d'Albania. L'eterno capitano giallorosso dall'aeroporto è andato direttamente a un pranzo organizzato dalla federazione stessa a cui hanno preso parte il presidente dell'ente, Armando Duka, e il Premier albanese Edi Rama, tifoso juventino dichiarato ma per questi giorni 'convertitosi' in simpatizzante romanista ("amo l'Italia"), che ha conversato a lungo con Totti.



