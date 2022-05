Stadio Roma, Zingaretti: "Forse è la volta buona. Gualtieri e società hanno messo la questione sui giusti binari" (VIDEO)

IL MESSAGGERO - Intervistato dal direttore del quotidiano Massimo Martinelli per la rubrica Controcampo, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha risposto ad una domanda anche sullo stadio della Roma: «Credo che il sindaco Gualtieri e la Società sportiva Roma abbiano messo la questione sui giusti binari. E cioè quello del confronto, anche riservato, per poi annunciare un’ipotesi quando c’è un’ipotesi credibile. E forse stavolta, come si dice a Roma, fosse che fosse la volta buona».

«Potrebbe poi aprire anche l’altra prospettiva affinché anche la Lazio possa avere una risposta», ha aggiunto.

