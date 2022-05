Stadio Roma, Onorato (ass. sport): "Non bisogna parlarne, lo faremo quando si sarà capito dove e come farlo"

Alessandro Onorato, assessore allo Sport di Roma Capitale rispondendo ad una domanda durante la presentazione del meeting di atletica giovanile Trofeo Bravin è tornato sul tema stadio della Roma, di seguito le sue parole: “Olimpiadi, stadio della Roma, della Lazio ecc, di tutte queste robe che hanno tantissime sfaccettature di carattere sociale, economico, turistico, sportivo, soprattutto di credibilità della città nel mondo, non bisogno molto parlarne, ma bisogna farle. Come quando mi chiedono ‘ma lo stadio della Roma?’ Il tema è molto semplice siamo pazzi di gioia se Roma e Lazio faranno lo stadio a Roma. Ma vogliamo fare un dibattito di anni su questo tema? Non bisogna parlarne. Tu ti presenti alla città quando hai capito dove lo fai, come lo fai e se lo fai”.