Stadio Roma, De Santis (lista Raggi): "Favorevole alla costruzione"

NEW SOUND LEVEL 90FM - «Sulla questione stadio a Pietralata ancora non conosciamo gli aspetti particolari, certamente sono favorevole alla costruzione non solo di questo stadio ma di tutti gli impianti sportivi per aiutare la città di Roma. Se si tratterà di un progetto all'altezza della situazione non vedo perché essere contrari. Ma non abbiamo però ancora gli strumenti validi». Lo ha detto Antonio De Santis capogruppo in Assemblea Capitolina della lista civica con Virginia Raggi, nel corso del programma Gli Inascoltabili in onda su New Sound Level fm90.