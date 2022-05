Spezia-Lazio, reso pubblico l’audio Var sul gol di Acerbi: "Ferma c****. Perché ha ripreso?"

A margine della conferenza stampa del designatore di A e B Gianluca Rocchi e del presidente Aia, Alfredo Trentalange, è stato fatto ascoltare l’audio var dell’episodio del gol di Acerbi in fuorigioco in Spezia-Lazio. Ad un certo punto si sente un ‘Ok’ che Pairetto interpreta come via libera. In realtà il check è ancora in corso. E dalla sala var prevale lo sconcerto: “C****, perché ha ripreso, Luca ferma, ferma, ferma”.

Gianluca Rocchi, dopo aver trasmesso il video, analizza così: "Penso sia abbastanza chiaro quel che è successo, si fa fatica a spiegarla se non con un errore comunicativo. Abbiamo fermato a malincuore tutti e sei, non è accettabile né che l'arbitro riprenda il gioco, né che il VAR non dica niente, né che gli assistenti non dicano niente. Qui il check di fatto non è stato fatto. Io ho cercato di capire cosa possa aver portato Luca Pairetto, che tra l'altro al VAR è bravissimo e conosce la tecnologia, a questa decisione. Probabilmente dà per scontato troppe cose e l'unica preoccupazione che ha in quel momento è il recupero. Ha spostato involontariamente e inconsciamente l'attenzione su una cosa che non c'entrava niente, dando per scontato che la decisione fosse buona".