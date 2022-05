Il saluto della Roma al pubblico dell'Olimpico non è arrivato con il risultato sperato: la squadra di Mourinho non va oltre l'1-1 contro quella di Soncin, ma i tifosi sanno bene cosa chiedere ai giallorossi. In Curva Sud è apparso uno striscione, chiaro riferimento alla finale di Conference League del 25 maggio contro il Feyenoord: "Coronate i nostri sogni di gloria... Forza ragazzi scrivete la storia!!".