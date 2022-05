Roma: cena di squadra vicino Piazza Navona. Due giornalisti aggrediti dai bodyguard

La Roma si è ritrovata questa sera in un locale vicino Piazza Navona per una cena di gruppo alla vigilia degli ultimi due impegni stagionali, contro il Torino venerdì e contro il Feyenoord, in particolare, mercoledì prossimo. All'evento erano presenti solo i giocatori, senza dunque Mourinho e lo staff.

Ma c'è stata una coda spiacevole con alcuni giornalisti che mentre tentavano di documentare la serata dei calciatori, sono stati aggrediti dai bodyguard presenti. Uno di questi è un collaboratore de 'Il Messaggero', Gianluca Lengua, come spiega l'articolo pubblicato dalla testata online.

