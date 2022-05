Roma C8: consolidato il secondo posto in classifica. Ora la semifinale di Coppa contro la Lazio

Continua a vincere la Roma Calcio a 8, arrivata al terzo successo consecutivo in campionato. I giallorossi dominano la Pizzeria Claudio&Claudio e tornano al secondo posto in classifica quando manca una sola giornata al termine della Regular Season. Il match si apre intorno al 18’ quando Pochi è bravo a finalizzare un bel contropiede orchestrato da Rante. Nella ripresa è un’azione personale di Forcina, lesto a scartare anchenil portiere, a chiudere il match sul 2-0 per la squandra di mister Ferretti. Per la Roma ora è tempo di pensare alla semifinale di Coppa di Lega in programma la prossima settimana contro la Lazio.