Roma: 3 tifosi accoltellati nella notte nel quartiere Flaminio

Alcuni tifosi della Roma sono stati accoltellati ieri sera in viale Della Vignola e in piazzale delle Belle Arti, nella zona del quartiere Flaminio, dopo la finale di Conference. Si tratta di due episodi distinti e sui quali sono al lavoro di carabinieri. Nel primo caso un gruppo di supporter è stato aggredito da persone con volto travisato che con un coltello hanno ferito ad un gluteo un giovane, colpendolo anche alla testa. Stessa dinamica in piazzale Belle Arti dove due giovani sono stati feriti.