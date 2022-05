Rocchi: “Il tocco di Karsdorp su Gonzalez non può mai essere rigore. Non ci è piaciuto”

Nel corso della conferenza stampa di fine stagione, Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, è tornato sul rigore concesso grazie al VAR alla Fiorentina nella gara contro la Roma per fallo di Rick Karsdorp su Nico Gonzalez: “Non è piaciuto neanche a noi. È un rigore che qualche anno fa sarebbe passato abbastanza inosservato. Per la filosofia che abbiamo dato in questa stagione l’avete trovato molto fuori strada: io sono contento che la filosofia stia cambiando, nel senso che quel tocco non può essere mai rigore, anche se mi sono arrabbiato molto per la decisione“.