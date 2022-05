PSG: idea Petrachi come nuovo ds, incontro la scorsa settimana

Gianluca Petrachi pronto a ripartire. Dopo il licenziamento dalla Roma, possibile incarico di prestigio per l'ex direttore sportivo giallorosso, che è in contatto con il Paris Saint Germain. La scorsa settimana c'è stato un incontro con i vertici del club francese. Petrachi ha sempre messo tra le priorità quelle di rimanere in Italia, ma entrare a fare parte di un progetto ambizioso resta una prospettiva allettante. Da capire la posizione che andrebbe eventualmente a occupare, con la posizione di Leonardo fortemente in bilico dopo le annate deludenti e la solita eliminazione in Champions League, stavolta per mano del Real Madrid. Possibile un tandem con Antonio Conte, anche se dalle ultime indiscrezioni Petrachi potrebbe approdare a Parigi anche senza l'arrivo dell'attuale tecnico del Tottenham. Per Petrachi resta sullo sfondo l'opzione Bologna: per i rossoblu l'ex ds giallorosso è la prima opzione in caso di addio di Bigon.

(tuttomercatoweb.com)