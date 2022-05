Premio Maestrelli, premiati Tiago Pinto e Manuela Giugliano

La giuria del Premio Maurizio Maestrelli, della quale fanno parte dirigenti, giornalisti e allenatori, hanno pubblicato la lista dei 13 vincitori, i quali saranno premiati il 16 maggio alle 18:00 presso l’auditorium “Daniele Paris” del conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Fra i 13 premiati ci sono anche il general manager della Roma Tiago Pinto e la calciatrice giallorossa Manuela Giugliano. I vincitori si sono distintiti non solo per i risultati ottenuti ma soprattutto per fair play e correttezza.