Pique: "Mourinho aveva rovinato i rapporti tra giocatori del Real e del Barcellona"

"In Spagna è stata durissima, per Mourinho. Ricordo che la prima volta che venne al Camp Nou con il Real Madrid, dopo aver vinto il triplete con l'Inter, fu un trauma, fece i conti con la realtà e perse 5-0. Andava in conferenza stampa tutti i giorni e a Guardiola non piaceva. Non aveva niente a che vedere con il calcio". Così Gerard Piqué parla di Mourinho, in una intervista a Skybet piena di aneddoti e curiosità: "In quegli anni ha distrutto il modo di vedere il calcio, anche il rapporto tra i giocatori. Se Mourinho va da un giocatore e gli dice che uno lo odia, quello gli crede. Una volta ho salutato Iker Casillas e lui non mi ha rivolto la parola. Abbiamo dovuto lavorare parecchio tra giocatori di Barcellona e Madrid per ristabilire i rapporti".