Pioli: "Tonali? A me ricorda De Rossi"

Il protagonista del successo del Milan ieri sera contro il Verona è stato Sandro Tonali, con una doppietta che ha ribaltato il risultato permettendo ai rossoneri di proseguire nella corsa scudetto. Queste le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa, con un paragone tra il centrocampista del Milan e un ex romanista: "Tonali mi ha detto di sentirsi più Gattuso di Pirlo. A me ricorda De Rossi".