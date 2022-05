Petrachi: «Pronto a ripartire, stavolta non sbaglierò scelta»

RADIO SPORTIVA - Torna a parlare Gianluca Petrachi. L'ex direttore sportivo della Roma, licenziato due anni fa dal club giallorosso, ha confessato in un'intervista all'emittente radiofonica l'intenzione di rimettersi in gioco. «Devo ripartire - le sue parole - Devo rimettermi in gioco e rimettermi a lavorare. Adrenalina e passione per questo lavoro sono tornate. Adesso è il momento di ripartire, anche se non so ancora dove. Una esperienza all’estero? Quest’anno è arrivata più di una richiesta, anche dall’estero, le sto valutando. Ho la possibilità di fare delle valutazioni anche a bocce ferme, cercando di sbagliare il meno possibile, anche in virtù di ciò che è successo un anno e mezzo fa. Questa volta mi auguro di non sbagliare la scelta‘.

«Seguo con attenzione la Serie A, perché è un campionato avvincente - ha proseguito -. Fa piacere dopo tanti anni vedere così tanto equilibrio. Lo scudetto si giocherà al fotofinish, così come la lotta per la salvezza sarà incerta fino alla fine. Il nostro campionato non sarà il migliore, ma sicuramente in questa stagione è stato il più divertente».