Come testimoniano diversi video girati dai presenti, gli addetti alla sicurezza dell'impianto albanese hanno avuto tolleranza zero nel momento dell'accesso allo stadio dei supporters della Roma in occasione della finala di Tirana contro il Feyenoord. Come ricporta l'eidizione online del quotidiano, sarebbe stati perquisiti e derubati dagli steward allo stadio: "Mani addosso. Hanno fatto schifo".

