Onorato (ass. Turismo, Grandi Eventi e Sport Roma Capitale): «Bene l'accordo tra Federalberghi e club giallorosso»

«Bene l'accordo tra Federalberghi e AS Roma» così in una nota l'Assessore al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato. «È importante integrare le strutture alberghiere, i punti di informazione turistica con gli organizzatori di grandi eventi per creare un sistema più performante», le sue parole.

«Siamo convinti che Roma possa essere una delle capitali europee dei grandi appuntamenti - continua Onorato - di carattere sportivo, musicale, culturale, artistico e della moda. Questi momenti rappresentano una leva che genera nuovi flussi turistici per Roma. Lo abbiamo visto con gli Internazionali di tennis appena conclusi, che hanno contribuito a far arrivare nuovi turisti a Roma, e ci aspettiamo un'ulteriore crescita con gli eventi in programma per l'estate».

«Il turismo non può più essere causale - precisa - per questo stiamo lavorando per creare nuovi grandi eventi, riportare a Roma quelli che sono andati via e allo stesso tempo per rafforzare quelli che già ci sono, stringendo un legame sempre più stretto con la città. Le società calcistiche Roma e Lazio - conclude - sono sicuramente tra i principali player in grado di generare flussi turistici».