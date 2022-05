Mourinho nella storia: è il secondo tecnico capace di vincere 5 titoli europei

Notte da record per José Mourinho. Il tecnico della Roma ha vinto l'ennesimo trofeo della sua carriera, arricchendo ancor di più la sua bacheca. Grazie al successo ottenuto in finale di Conference League contro il Feyenoord per 1-0, lo Special One si conferma tale: è il secondo allenatore capace di vincere cinque grandi titoli europei dopo Giovanni Trapattoni. L'allenatore portoghese ha infatti portato a casa 1 UEFA Europa Conference League, 2 Champions League e 2 Coppa UEFA/Europa League. A riportarlo è il portale di statistiche Opta.





2 – José Mourinho è il secondo allenatore a capace di vincere cinque grandi titoli europei dopo Giovanni Trapattoni, con il portoghese che ha trovato il successo in UEFA Europa Conference League, in Champions League (due volte) e in Coppa UEFA/Europa League (due volte). Decorato. https://t.co/yk9v4OHhDO — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) May 25, 2022