Moratti: "Sempre grato a Mourinho per la Champions League del 2010"

RADIO UNO RAI - Nel corso di 'ExtraTime', in onda sull'emittente radiofonica, l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ricorda la vittoria della Champions League il 22 maggio del 2010 a Madrid ed elogia José Mourinho: "Mi ricordo la concentrazione e soprattutto la serenità con cui la squadra ha affrontato questa partita. Non ci hanno fatto soffrire. È stata una festa e per questo sarò sempre grato ai giocatori e a Mourinho che hanno portato a casa un successo incredibile senza farci soffrire all'ultima partita. Al di là del fatto di essere un professionista serissimo e un ottimo allenatore, lui riesce a creare un'empatia all'interno della squadra e a guadagnare la fiducia di tutti: giocatori, dirigenti, medici, presidente. Riesce a trascinare tutti e ti dà la sensazione di affidarti a qualcuno che sa quello che fa. La finale di Coppa dei Campioni del 2010 era una cosa di cui potevamo aver paura, ma Mourinho ci dava una tranquillità notevole. Questo è quello che lui crea nella squadra. È un uomo intelligente e poi è anche affettuoso a suo modo".