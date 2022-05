Monza, Berlusconi: "Accogliere Roma, Juventus, Inter e Milan nel nostro stadio sarà una grande festa"

RETE 4 - Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione "Quarta Repubblica", il talk show condotto da Nicola Porro. La società lombarda è stata promossa per la prima volta nella sua storia in Serie A e si prepara ad affrontare le big del campionato. Questo il commento del numero uno del club: "Ogni vittoria dà una bella soddisfazione. Quella di ieri sera è stata una grande vittoria per una squadra di B che finalmente dopo 110 anni dalla fondazione della società può disputare il campionato di A. Quando accoglieremo il Milan, l’Inter, la Juventus e la Roma nel nostro stadio, sarà sempre una grande festa".