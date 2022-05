Il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato al termine dell'incontro avvenuto con i ragazzi e le ragazze della Miracoli FC, una scuola calcio che accoglie i più giovani. Tra i vari temi trattati, il ct ha voluto analizzare anche il percorso della Roma in Conference League. Queste le sue dichiarazioni: "Che la Roma sia andata in finale nella Conference League è importante per l'Italia, per Roma e per i nostri ragazzi che si giocano una finale europea".

(ANSA)