Lega Serie A, Casini: "Bisogna lavorare affinché la tecnologia diventi un ausilio e non complicazione"

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, a margine del convegno “Il fattore sociale e di governarce negli Esg” ha parlato degli arbitri e del VAR, e discusso degli ultimi discussi episodi, come il goal in fuorigioco di Acerbi: «Il calcio deve sempre migliorare come tutti i settori d’attività. Per quanto riguarda gli arbitri, mi pare evidente che bisogna lavorare insieme affinché la tecnologia diventi un ausilio e non complicazione. Ci sono discussioni aperte. Bisogna sedersi intorno a un tavolo con la federazione per migliorare il calcio». E sul rapporto con la Figc ha concluso: «Il clima per quanto mi riguarda è sempre stato buono. L’importante lavorare nella stessa direzione».