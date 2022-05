Lazio-Verona, parla lo steward oggetto di cori razzisti: «Andrò a denunciare, da club e giocatori nessuna scusa»

RADIO CAPITAL - Amin, steward in servizio allo stadio Olimpico, è il protagonista del brutto episodio avvenuto sabato sera alla fine di Lazio-Verona. Il giovane addetto alla vigilanza che è stato oggetto di cori razzisti dalla Curva Nord ha raccontato la sua esperienza: "Principalmente hanno iniziato a urlarmi dietro quando i giocatori sono arrivati sotto la Curva, era un momento emozionante - le sue parole - Poi alzo gli occhi verso i Distinti Nord e vedo uno che mi insultava, mi invitava ad andare verso di lui e mi inizia a sputare. Cerco di stare tranquillo, poi dopo un po' non ce l'ho fatta più e ho reagito. Non ho nemmeno sentito bene quello che dicevano, erano in 2-3 e poi a loro si sono uniti una parte di tifosi nei Distinti. I miei colleghi hanno chiesto di uscire e poi non sarei potuto tornare lì, per evitare che l'episodio si ripetesse. La situazione era quella che era, mi hanno anche lanciato contro un oggetto. Ho fatto una relazione alla polizia presente allo stadio e oggi andrò a denunciare".

"Qual era il problema? Sinceramente non lo so - prosegue - . Non ho sentito il coro principale, ma ho sentito le urla da scimmia, mi chiamavano 'negro'. Cose che mi sono successe in adolescenza, per tutte le volte che mi è capitato... Non ho mai dato peso a queste cose, ma allo stadio non mi era mai successo". Solo in seguito Amin ha scoperto i due video che riprendevano la scena pubblicati nelle scorse ore su Tiktok :"Non è una questione di tifo da stadio, ma di educazione. C'è palesemente nome e cognome della persona che ha fatto il video e lo farò notare alle forze dell'ordine, poi allo stadio ci sono le telecamere che riprendono tutti in entrata e in uscita".

"Continuerò a fare il mio lavoro, quest'episodio non cambia nulla", conclude Amin, che aggiunge altri particolari: "Ho avuto solidarietà dagli amici più stretti. I calciatori della Lazio? Non mi ha contattato nessuno, nemmeno della dirigenza. Sono stati fatti cori razzisti anche verso un calciatore del Verona, sempre da parte della stessa persona. La squadra che tifo? Preferisco non dirla..."